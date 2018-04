El Camí dels Bons Homes vol guanyar excursionistes

el Camí dels Bons Homes celebra aquest 2018 els seu 20è aniversari posant en marxa un nou pla d’acció que persegueix incrementar el nombre d’excursionistes que realitzen la ruta transpirinenca que uneix el Santuari de Queralt, a Berga, i el Castell de Montsegur, a l’Arièja (França). Entre les mesures hi ha la millora del sender, la creació d’un paquet per facilitar la seva execució, l’edició d’un mapa o la inclusió de nous establiments en la ruta. A més, està previst que s’hi col·loquin comptadors per quantificar la xifra exacta de senderistes. Segons va explicar a l’ACN Borja Segura, tècnic responsable del camí, ha estat la subvenció de 376.187 euros que ha rebut la ruta, a través de l’ajut europeu POCTEFA, el que «permetrà fer-ho possible».



Borja Segura va afirmar que aquest 2018 es donarà el tret de sortida a una «nova etapa» de canvis en la ruta transpirinenca. Fins ara, la travessa s’abastia exclusivament de les aportacions econòmiques dels consells comarcals per on passa -Berguedà, Cerdanya, Solsonès i Alt Urgell- i de privats, però gràcies a la subvenció europea, de tres anys, podrà gaudir «d’autonomia» i es podran emprendre accions «a mig i curt termini». El primer que s’ha fet ha estat reformular la guia amb un nou format que inclou un conjunt de mapes per etapes. Tot seguit, al mes de maig, es farà un inventari de l’estat del camí que, malgrat que Segura assegura que «és bo», permetrà veure «quines mesures cal realitzar». En aquest sentit, Karina Bejar, tècnica responsable de la ruta fins al 2017, reconeix que és un àmbit en el qual fa anys que s’està treballant però que «no és gens fàcil tenint en compte que són prop de 400 quilòmetres d’itinerari» entre el Camí dels Bons Homes i el Camí de l’Últim Càtar, branca paral·lela de l’itinerari.



D’altra banda, des del camí s’ha començat a treballar amb teleoperadors per posar a l’abast dels excursionistes paquets per a les persones que vulguin fer la ruta, que incloguin les reserves d’allotjament, els àpats i obsequis exclusius de la ruta. Una eina perquè els visitants tinguin la ruta més planificada.

Comptadors de persones en diversos punts

Un altre dels objectius és analitzar en quins punts es col·locaran comptadors de persones. I és que, segons el responsable del camí, el fet de desconèixer l’afluència «real d’usuaris» és també una barrera. En aquests moments només n’hi ha un, col·locat a 4 quilòmetres de l’inici, molt a prop del Santuari de Queralt que, en tractar-se d’un pol d’atracció turística, impedeix treballar amb les seves dades. Segons Segura, a partir de les dades dels establiments d’allotjament, les agències de viatges, i les persones que sol·liciten el passaport per fer la ruta, calculen que unes mil persones el realitzen anualment. La previsió és que els nous comptadors estiguin col·locats a principis d’estiu. Una altra de les novetats que s’ha previst per tal d’enfortir la comunicació amb els senderistes és una nova web i es celebrarà una prova esportiva a l’octubre per commemorar les dues dècades de vida de la ruta transpirinenca.