Percussió corporal per a tots els públics

Malgrat que aquesta darrera sessió, celebrada aquest matí l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, anava molt adreçada a professors i adults, el taller ha tocat tots els públics. Segons l’ANA, la idea ja porta tres anys consecutius celebrant-se i s’emmarca en els tallers creatius de la temporada 2018, que s’ha obert per primer cop als col·lectius amb els quals es treballa en el programa social ‘Música i creativitat’ (l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i els interns de la Comella), així com a altres usaris o adults interessats en la matèria.

Començar amb petits moviments que impliquin algunes parts del cos i posar-hi una mica de ritme. Anar-los interioritzant fins arribar a memoritzar-los i fer-los al so del compàs. Així comencen els tallers de percussió corporal a mans del músic i professor, Santi Serratosa, que al llarg d’aquesta setmana ha donat a diferents col·lectius del país, sota l’organització i l’impuls de la Fundació ONCA. L’exercici inicial es basa en una metodologia de senyalització, seqüenciació i música, que s’introdueix a la part final, quan els moviments ja estan apresos.

Per El Periòdic

