El CV Encamp es venja del Recuerdo i queda tercer

EL CV Encamp va guanyar en darrera instància per 3 sets a 1 al SAD Recuerdo Voleibol, equip que els va amargar el debut a la fase d’ascens a la SuperLliga 2. D’aquesta manera, en la lluita pel tercer i el quart lloc, els andorrans van poder venjar-se i van mostrar el costat més competitiu davant d’un equip de gran calibre. «Aquesta fase dona el punt final a una temporada on no només hem superat l’objectiu d’estar a la part alta de la lliga regular, sinó que a més, hem quedat campions de Catalunya i hem tingut l’honor de representar Encamp i el nostre Principat arreu de l’estat espanyol», manifestava el club. «L’equip ha sortit molt seriós, amb ganes de guanyar la tercera plaça. Era important», remarcava referent al darrer partit disputat.

Per Javi Borrego, president i jugador del CV Encamp, aquesta posició «deixa un sabor de boca positiu» amb «aquesta victòria que els dóna el podi, ja que tercers d’Espanya és una posició per estar orgullosos pel que fa a equip i club». En aquest sentit, «hem de continuar treballant per tornar a arribar a aquesta fase la temporada que ve», comentava». D’aquesta manera, l’objectiu serà «tornar a guanyar la primera nacional i lluitar per l’ascens». També va voler destacar que aquesta posició «l’ha marcat el compromís» i que l’equip «s’ha deixat la pell» i ha treballat «amb il·lusió». «El club tornarà a lluitar per estar a les bones posicions», sentenciava. «Moralment estem animats, les sensacions són bones però l’equip hauria d’estar a la final», creu. Així i tot, no es va mostrar negatiu: «Haver participat en aquesta fase d’ascens és molt bo i el sabor de boca és excel·lent».

Per altra banda, també va voler recordar que la derrota contra el Recuerdo «va ser un pal molt dur» però que dissabte «vam fer un partidàs». Així mateix, també va destacar «el partit dur del Cadis». A més, va voler remarcar el «cansament i l’animalada de jugar quatre partits en 48 hores».