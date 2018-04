El SEP ofereix assessorament jurídic als docents afectats per la sentència del TS

El Comitè Executiu del SEP va informar ahir que ha acordat oferir assessorament jurídic específic a tots els «afiliats neguitosos» sobre l’impacte que tindrà en el seu futur professional la sentència del TS que va anul·lar el concurs del 2016 que consolidava vint places de professors eventuals. La mesura respon a les demandes per la manca de novetats i a la crida de diferents afiliats del SEP afectats per la sentència. El Comitè també va indicar que durà a terme una convocatòria pròximament amb els afectats per poder recollir les informacions i posar-los a disposició d’assessors legals que els puguin ajudar en el procés.



Per altra banda, avui hi ha prevista una reunió amb el ministre en la que li demanaran informació en relació al progrés del recurs de nul·litat que preveia realitzar el propi Govern en relació a la sentència.



El mes passat el SEP ja va dir que demanarà responsabilitats polítiques en cas que l’alt tribunal dicti el mateix que el Superior. H