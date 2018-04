Alomà s’imposa a l’última ronda i frega el podi

Robert Alomà va aconseguir acabar en quarta posició i amb sis punts al Campionat Individual dels Petits Estats celebrat a Klaksvíc, a les Illes Fèroe. Dam Ziska va aconseguir la victòria en solitari després d’empatar contra el segon classificat de la prova, Igor Efimov. En la darrera jornada de la prova els dos van fer un empat molt ràpid per triple repetició, ja que els dos estaven interessants en mantenir les seves posicions. Tercer va ser Fred Berend. Alomà va guanyar les dues últimes rondes de manera ràpida per detalls tàctics però no va poder pujar al podi i la còmoda victòria contra Stelios Theocharous no va ser suficient perquè Berend va guanyar a Olaf Berg.

«No ha estat un bon torneig a pesar de tenir posicions interessants contra els rivals més forts, en les destretes de temps he tingut molts problemes i no he trobat les millors jugades», comentava l’andorrà. D’aquí a dos anys ho tornarà a intentar.