L’Encamp s’apropa a l’abisme i és nou cuer

Els dos líders del play-off pel títol de la Lliga Multisegur Assegurances van perdre en aquesta darrera jornada de la prova. El Vallbanc FC Santa Coloma va caure aquest dissabte davant de l’R. Tic Tapa Sant Julià per 0 a 1. Joel Mendez va ser l’autor del preuat gol del conjunt lauredià. Per altra banda, l’FC Lusitans va guanyar per 4 a 2 a l’UE Engordany ahir diumenge en un partit que els Lusitans va dominar en tot moment. Malgrat aquest resultat, el final de la competició comença a estar ben perfilat.

Pel que fa al play-off per la permanència de la competició, el Nóbrega Constructora FC Encamp és el nou cuer de la competició després de perdre contra la Penya Encarnada d’Andorra ahir diumenge, equip que ara passa a ocupar la plaça per promocionar. L’Encamp es va abocar al desastre després d’un doblet d’Enric Triquell. Per altra banda, l’Inter Club Escaldes va guanyar per 3 a 1 a l’UE Santa Coloma. A falta de tres jornades pel final de la competició, Encamp i Penya Encarnada hauran de jugar a vida o mort per tenir opcions de mantenir la categoria i no caure a la divisió de plata.