Obertura d'una vintena d'expedients sancionadors per no fer la recollida selectiva

La Comissió Nacional de Residus, integrada per membres del Govern, els comuns i la societat civil, s’ha reunit aquest dilluns al matí per fer balanç de les accions dutes a terme el 2017 i de les que es faran el 2018 en matèria de residus. S’ha constatat que el 2017 s’ha tancat amb un increment de les recollides selectives dels envasos (6,2%) i del vidre (2,4%), mentre que el paper davalla un 2,7%, un fet que s'atribueix a la digitalització. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha manifestat que estan “satisfets” amb aquests resultats però ha destacat que cal continuar treballant per incrementar encara més aquests percentatges. Així, ja s’ha iniciat una campanya porta a porta a 7.250 llars per “captar més ciutadans” i que la recollida es faci “cada vegada millor” ja que s’ha constatat que encara hi ha “molts impropis” en els contenidors de recollida selectiva. De manera paral·lela, la campanya que es va fer prop dels grans productors (hoteleria i restauració) ha servit per incrementar un 40% la recollida d’envasos i també s’han obert una vintena d'expedients sancionadors.