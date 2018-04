Espectacular fuita d'aigua a l'avinguda Meritxell

A causa de obres de remodelació de l'avinguda Meritxell, s'ha rebentat una canonada d'aigua potable que ha provocat, aquest dilluns al migdia, una important fuita d'aigua que ha causat expectació per la virulència en què l'aigua sortia de la canonada, que s'ha elevat desenes de metres fins a l'alçada dels edificis. Els fets han passat tocant a l'encreuament de la Creu Grossa, a la part alta de l'avinguda, a l'alçada del número 54. A causa de la gran quantitat d'aigua, s'han inundat alguns baixos d'establiments comercials. A més, la persiana d'un dels comerços ha quedat bloquejada i els bombers han hagut de rescatar dues persones que havien quedat atrapades a l'interior i fer-les sortir pel carrer Fiter i Rosell. Segons fonts comunals, la sortida virulenta d'aigua ha durat pocs minuts i el subministrament d'aigua ha estat tallat durant aproximadament una hora. Els fets han passat al tram d'obres que va de la Creu Grossa fins a la Rotonda, que executa l'empresa Locubsa.

Per El Periòdic

