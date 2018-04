La 4a Marató de sang rep 483 donacions

La quarta edició de la Marató de donants de sang de divendres passat dia 20, organitzada per la Creu Roja Andorrana juntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, va acabar a les 10 del vespre amb un total de 483 donacions, un 26,5% de les quals corresponen a persones que van donar per primera vegada. La Creu Roja valora molt positivament aquesta jornada, que ha permès, finalment, superar les 435 registrades l’any passat, i que ha comptat amb la dinamització d’un ampli programa amb diverses activitats durant tota la jornada.

Per al director general de l’entitat, Jordi Llansó, una vegada més la població andorrana va respondre molt bé a la crida, "fet que valorem especialment en la mobilització de nous donants. La por de les agulles a poc a poc desapareix i la donació, amb tot el que representa, agafa més protagonisme". En aquest sentit, l’entitat agraeix la participació a tots els donants, nous i repetidors, ja que "sense ells jornades com aquesta no tindrien raó de ser", conclou Llansó. La necessitat de sang no decreix i la Creu Roja vol recordar la importància de les donacions ja que una única donació pot beneficiar a tres persones diferents. L’entitat també adreça un reconeixement especial a totes les empreses i entitats col·laboradores, perquè aconsegueixen que la jornada sigui un moment festiu i entretingut.