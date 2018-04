La pluja trasllada activitats al Centre cultural i de congressos lauredià

Sant Julià de Lòria ha viscut durant tota la jornada el dia de Sant Jordi amb diferents propostes, com la fira del llibre i la rosa a la plaça Laurèdia i activitats per als més petits, que han hagut de ser traslladades al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià arran del mal temps. La consellera de Turisme, Meritxell Teruel, ha destacat que durant el matí la fira havia anat “molt i molt bé” ja que s’ha fet una “bona venda” de llibres i de roses, especialment en el moment en què alguns autors han signat llibres, com ara Carles Flinch i Marta Pons, Robert Pastor, Ludmilla Lacueva o Josep Enric Dallerès.



A la tarda, la pluja ha deslluït una mica la fira i ha obligat a dur a terme les propostes per al públic infantil al centre cultural. Malgrat tot, Teruel destacava que la diada ha servit per fer que hi hagués activitat al carrer i ha valorat de manera molt positiva que durant el matí hagin estat “moltes escoles” les que hagin passat per la fira, ja que creu que “és bo” que els infants visquin aquesta tradició i “pugui continuar”.



A banda de la visita matinal, els més petits han pogut gaudir, ja a la tarda, del contacontes ‘Contes de Sant Jordi al revés’, amb la companyia La Minúscula i d’un taller de creació. A la Biblioteca Comunal Universitària també s’ha ofert una altra activitat per a la confecció d’un punt de llibre.