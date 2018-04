Campanya informativa dels comuns sobre la processionària

Coincidint amb l’època d’aparició de l’eruga de la processionària del pi, els set comuns han editat un tríptic per informar la població sobre la possible afectació en persones i animals d’aquest insecte propi dels ecosistemes forestals.



Segons es va informar des del comú de la Massana, tot i els controls i tractaments per controlar-ne la població, el cicle biològic d’aquest insecte fa que cada any, durant la primavera, hi hagi l’època de màxim risc, ja que és quan l’eruga de processionària baixa dels arbres, abans de convertir-se en papallona. Si els pèls urticants de les erugues entren en contacte amb persones o animals, poden causar irritació a la pell i als ulls. Per això es recomana no entrar als boscos afectats els dies de molt vent.



Cal tenir molta cura que els gossos, o altres animals de companyia, no ensumin o ingereixin les erugues, ja que pot arribar a provocar la mort. També és perillós pel bestiar i per tant cal eliminar les erugues de les zones de pastura. En cas d’irritació cal acudir ràpid al metge per evitar complicacions.