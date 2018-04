Unanimitat del jurat del Martí i Pol per premiar Albert Ruiz Feijóo

El Centre cultural la Llacuna va acollir ahir el lliurament dels premis del 21è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, de la mà de la ministra de Cultura, Olga Gelabert. En la categoria recull, el jurat va atorgar per unanimitat el primer premi a l’obra Pronoms de l’autor Albert Ruiz Feijóo per la seva estructura original i reeixida amb poemes singulars amb un ritme àgil i musical. Al mateix temps, va declarar desert el premi en la categoria poema.



En aquesta edició s’han presentat deu poemes i sis reculls. En la categoria poema es va atorgar un accèssit a l’obra Poema d’amor de Bruna Generoso, una reflexió al voltant de l‘amor ben recollit amb el treball de la mètrica i la senzillesa del vocabulari. En la categoria recull, el jurat va concedir un accèssit a l’obra Madriu serè, de Francesc Alguacil, que destaca per les referències andorranes i la riquesa de les imatges de natura. En aquesta mateixa categoria, el jurat va atorgar per unanimitat el primer premi a l’obra Pronoms de l’autor Albert Ruiz Feijóo per la seva estructura original i reeixida amb poemes singulars amb un ritme àgil i musical. Aquest premi està dotat amb 1.000 euros i un lot de llibres.