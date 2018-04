Problemes econòmics per l’FC Lusitans

La situació econòmica de l’FC Lusitans no és bona perquè els jugadors estan patint un retard en el cobrament de les nòmines i aquest fet fa perillar el futur immediat de l’equip. Malgrat això, el club assegura que es pagarà aquesta setmana i que el problema quedarà resolt. «La gent parla molt i encara no ha acabat la competició. Tots els clubs tenen problemes econòmics , però se solucionen. Problemes n’hi ha sempre», afirma el president del club, Antonio da Silva.

Tot i això, el club té la necessitat d’estar a Europa, ja que li serviria per poder mantenir el seu projecte i una part de la plantilla. Per això, haurien d’aconseguir el tercer lloc de la lliga i esperar que l’R. Tic Tapa Sant Julià no guanyi la Copa Constitució.

Segons explica Ivan Perináez, jugador de l’equip, «vam acordar acabar aquests partits que queden confiant en la paraula del president de cobrar aquesta setmana. Si tenim les nòmines, seguirem, si no, ja veurem què fem. Nosaltres esperem que es faci el què s’hagi parlat però al final es farà el què voti la majoria», manifesta.

En aquest sentit, la plantilla confia en què el tema es resoldrà i per tant, seguiran jugant i entrenant. El problema podria arribar més tard si no es classifiquen per la competició europea, ja que els jugadors de fora podrien marxar i s’hauria de renovar el projecte del club. De moment, hi havia certs membres a l’equip que no volien entrenar ni jugar i serà entre avui i dijous quan se sàpiga què passa. Però la situació és d’ultimàtum per part d’una part de la plantilla.

A principis de temporada, l’equip va apostar per una nova plantilla amb l’objectiu d’anar a Europa i guanyar alguna competició però les coses no van funcionar com havien previst. L’equip ha renovat tres cops d’entrenador i des que Emiliano González dirigeix el conjunt, les coses funcionen millor.