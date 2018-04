L’afluència de gent cau en una Diada plujosa a la Seu

El passeig de Joan Brudieu va centrar un any més la celebració de Sant Jordi a la Seu d’Urgell. A l’espera del balanç final, i malgrat el flux continuat de gent que va haver-hi al llarg de tot el dia, l’afluència va quedar per sota de la de l’any passat, que va marcar una de les millors diades a la capital alturgellenca. En aquest cas, la coincidència amb el primer dia laborable de la setmana i el cel ennuvolat van restar ambient a la jornada, sobretot durant el matí.

Tot i així, els ciutadans no van fallar a la tradició i van apropar-se a Joan Brudieu per comprar roses i llibres. Els venedors ja van apuntar que durant les primeres hores les vendes no van anar com l’any passat i confiaven que al final del dia el balanç fos més favorable. De fet, l’afluència va incrementar-se durant la tarda encara que la pluja va fer acte de presència, però de manera feble. L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, en declaracions a Ràdio Seu, va destacar el fet que fins a 38 parades s’haguessin instal·lat al centre neuràlgic de la Seu, que es va omplir d’activitats de punta a punta.

Roses reivindicatives

Pel que fa a les roses, és destacable el clar augment en la venda de les de color groc, com una manera més d’exigir l’alliberament dels polítics catalans empresonats o bé exiliats. De tota manera, molta gent es va decantar, tal com marca la tradició, per la rosa vermella, encara que des de Flors Rosamont van dir que hi havia alguns clients que optaven pels dos colors.

Pel que fa als llibres, en canvi, les llibreries van subratllar que les vendes eren molt repartides i que no es podia parlar d’un autor preferit indiscutible entre els lectors. Tot i això, el primer que va esgotar exemplars a la Seu va ser el professor d’economia Xavier Sala i Martín, amb el seu llibre Economia en colors. I també van tenir bona sortida autors pirinencs com ara Albert Villaró, Josep Espunyes, Ester Farran o Joan Obiols.