Cabanas s’emporta les metes volants a Siétamo

Els corredors de l'MVK*25 ACA van competir aquest cap de setmana al I Trofeu Comte d’Aranda Osca, a Siétamo. Òscar Cabanas es va emportar la classificació de les metes volants en un circuit de quatre quilòmetres en el qual en van realitzar divuit voltes i en cada tres es puntuava per aquesta classificació. D’aquesta manera, l’esprinter va ser 12è mentre que Mauro Garcia va ser 21è i vuitè a la classificació elit. Joel Ponce va classificar-se 34è i 7è en sub-23, Julio Pintado, 35è, Samu Ponce 39è, Miquel Martínez, 41è, Marc Gasa 58è i 9è sub-23, i Carlos De Sousa, 70è. L’equip va treballar molt ben coordinat perquè Cabanas complís les previsions.

Per altra banda, al Bicicircuit Festival celebrat al circuit de Montmeló l’equip va efectuar 18 voltes al circuit en un total de 86 kilòmetres a una mitja de 44 km/h. L’equip va intentar formar part d’alguna escapada però no va poder ser. Finalment, Samu Ponce va ser 19è, 10è elit, Òscar Cabanas, 38è, Julio Pintado, 47è, Mauro Garcia, 48è, Marc Gasa, 61è i Jordi Majoral, 91è.

La pròxima cita de l’equip serà el 29 d’abril al G.P. d’Òdena per seguir la preparació de cara al primer gran objectiu de la temporada: La Volta a Alacant, que se celebra de 18 al 20 de maig.