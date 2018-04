Un any de rècord editorial per inundar la celebració de Sant Jordi

La primavera ha trigat a arribar aquest any al Principat però el que ha anat florint de manera contínua i força rítmica durant els darrers mesos ha estat una bona quantitat de novetats editorials. Així ho va recordar ahir, durant la seva visita a la Fira de Sant Jordi d’Andorra la Vella la ministra de Cultura, Olga Gelabert: «Aquestes setmanes prèvies hem tingut presentacions de llibres cada dia». I, precisament, és una de les més rabioses novetats el títol que s’erigiria com el més venut del Principat durant el Dia Internacional del Llibre: Fogons de salut, del cuiner Carles Flinch i la dietista Marta Pons. Des de la llibreria La Puça, la seva responsable, Anna Riberaygua va assegurar que van vendre tots els exemplars d’aquest llibre de cuina, al qual li trepitjava els talons el darrer guanyador del premi Fiter i Rossell, Paradís d’ombres, el thriller policial de Núria Gras. I sense sortir de la novel·la negra, Riberaygua va apuntar a Mort sota zero, de Ludmila Lacueva, per completar el podi de llibres andorrans més venuts durant el dia d’ahir.



Pel que fa a l’editorial Andorra, els seus responsables van informar al vespre que els llibres que van tenir més sortida van ser Vacances de xics, de Pilar Burgués i Últim estiu a Ordino, de Joan Peruga. La novetat de Burgués publicada fa poques setmanes i la reedició amb motiu dels 20 anys de l’aparició de la ja clàssica novel·la de Peruga es van vendre de manera molt equitativa, segons l’editorial.



«Tots els autors andorrans estan tenint molt d’èxit avui [per ahir]. Tant els que publiquen les editorials d’aquí com els que s’han publicat fora. La veritat és que tenim un gran ventall de diversos gèneres i també de llibres infantils. Realment a nivell de país aquest any hi ha una gran participació d’autors i d’editorials», va considerar Gelabert. De fet, la poesia és un dels gèneres que ha florit amb especial energia en els darrers mesos en aquest racó dels Pirineus. A l’estand de La Puça el poemari més venut va ser el de Josep Enric Dallarès, Vuitanta-dos dies d’octubre. Mentre que sota el segell d’Edicions d’Andorra els aplecs de versos que van tenir més èxit van ser Fragments de paisatge, de Mònica Armengol i David Gàlvez, i Repetició i diferència, d’Antoni Caus, amb una sortida «molt igualada», van assegurar.

Destacats infantils

Mil cent un estels, amb textos d’Alexandre Bonanit i il·lustracions de Vanesa Freixa, i L’última cuca de llum, de Pere Martí i Ignasi Blanch, van ser les apostes d’Editorial Andorra pels més menuts de la casa, amb bona acollida gràcies a un concepte molt cuidat, com van explicar els editors. A La Puça, les vendes infantils van ser més diversificades, cosa que va fer difícil assenyalar un podi de vendes.

Festa al carrer



Des de primera hora del matí les diferents places del país que van acollir fires de llibres i roses van registrar una bona assistència, en especial les d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, segons van valorar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol i la consellera de Turisme laurediana, Meritxell Teruel, i tot i la pluja que va caure a la tarda. «És una Diada en que la gent participa, surt al carrer, els agrada mirar llibres, roses i comprar. Els paradistes estaven contents», va expressar Gelabert. A Escaldes l’ambient festiu es va sentir a primera hora de la tarda, quan la cultura i les roses es van amenitzar amb el vermut literari de la parròquia que va comptar amb la presència del cònsol menor, Marc Calvet: «Tenim parades de llibres, sobretot, de segona mà, i també activitats per als nens, a més del vermut amb música que és el què ens farà passar el dia a la plaça». A la parròquia d’Encamp van celebrar, com és tradició, el Sant Jordi amb un ball en companyia dels padrins.