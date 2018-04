L’FC Ordino, principal candidat a ser nou equip de primera divisió

L’M-Perruquers Atletic Club Escaldes es va complicar l’ascens a la Lliga Multisegur Assegurances aquest passat diumenge al perdre per 0 a 1 contra el cuer de la competició, el CE Jenlai després d’un gol de Lionel Antonio Correia al minut 78. Va ser un partit molt ajustat en el que el club escaldenc no va aconseguir una bona oportunitat per posar-se líder de la lliga.

Per altra banda, el CE Carroi i l’Immobiliaria CISA FS La Massana van empatar a 1. Vicent López va avançar el conjunt de La Massana i quan semblava tot guanyat, al minut 80, Juan Cruz Espinosa va marcar el gol de l’empat. En aquesta jornada, el líder de la competició, l’Assegurances Generals FC Ordino va descansar.

A falta de dues jornades, l’FC Ordino i l’Atletic Club Escaldes seran els candidats a estar a la màxima categoria andorrana l’any vinent. El diumenge vinent 6 de maig, els dos equips es veuran les cares i serà l’oportunitat per assolir l’ascens directe.

No obstant, el club escaldenc descansa a la darrera jornada, per tant, l’FC Ordino necessita tan sols una victòria per ser equip de primera.