De la Casa frega el podi i Montella queda exclòs

El pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, Gerard de la Casa, va quedar-se a 14 mil·lèsimes del podi de la 23a Pujada Ubrique- Benaocaz en la categoria de turismes. El pilot andorrà segueix conservant la seva posició privilegiada al capdavant de la classificació provisional de l’esmentat esdeveniment. «Sens dubte la jornada del dissabte va ser esgotadora amb molts incidents a més de l’estrès que sempre provoca la pluja quan apareix de manera intermitent. És clar que sempre ens agrada guanyar però, pensant en el campionat, no és dolent. Continuem al capdavant de la classificació provisional, llàstima que Aznar ens hagi superat per tan poc, serà sens dubte el rival a batre de cara al títol de turismes», afirmava l’andorrà després de la cursa.

Per altra banda, el jove Edgar Montellà va ser exclòs per no tenir el pressupost necessari per deixar la seva mecànica en condicions de competir una vegada superades les verificacions de final de carrera. «Semblava un tràmit habitual però tot va canviar quan em van dir que volien obrir el motor. El problema no és que la nostra mecànica sigui il·legal, sinó el cost econòmic que suposa fer el que demanaven. El meu pressupost no m’ho permet, vaig intentar trobar alguna solució, com precintar el motor i fer la verificació a final de temporada aprofitant que el motor s’obre per preparar-lo de cara a la nova campanya, però no va ser acceptada», explicava. La decepció de Montellà i el seu equip era total. Una verificació tècnica, que comporta un trastorn important al seu pressupost inicial, pot posar el punt final a la seva temporada d’aprenentatge a Campionat d’Espanya de Muntanya.

La prova va estar marcada pel gran nombre d’incidents que es van produir a la pista que va obligar a parar les diferents pujades en diverses ocasions. A més, els organitzadors es van veure en l’obligació d’haver d’anul·lar la segona pujada d’entrenaments quan l’havien disputat la meitat dels participants. A part, pluja va aparèixer amb intensitat a la recta final de la primera pujada de carrera, disputada el mateix dissabte.