Diversos tècnics del Permsea deixen la plaça per la pressió laboral

El pla estrella impulsat pel Ministeri d’Educació trontolla. O com a mínim així ho entenen les diferents fonts consultades que han explicat que diversos tècnics que treballaven en el Permsea (Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà) han renunciat a la seva plaça i han demanat tornar a la docència per la pressió laboral a la qual estan sotmesos. Segons les diverses fonts, els principals problemes que denuncien els treballadors adscrits a l’àrea responsable del Permsea són el gran volum de feina al que han de fer front a contracorrent i el fet que els treballs que han de fer els ocupen força més hores de les que la direcció té previstes.



La situació seria tan insostenible, segons afirmen, que com a mínim tres professors haurien demanat de tornar a la seva plaça de docent i fins i tot un mínim d’un mestre amb contracte d’eventual hauria preferit abandonar la plaça que seguir amb el pla educatiu «per una qüestió de salut». En el cas de l’eventual, de manera voluntària hauria renunciat també a la seva relació laboral amb l’administració. De fet, precisament que varis dels professionals que formen part del col·lectiu –tant tècnics com docents– siguin eventuals estaria contribuint a crear aquesta sensació d’inestabilitat i desorganització, ja que professors que reben un any la formació del Permsea pot ser que en pocs mesos o el curs vinent ja no formin part d’aquella escola.



Malgrat que hi ha empleats involucrats en el pla que neguen que les baixes siguin per la càrrega laboral i que asseguren que és normal que els tècnics tornin a la seva antiga plaça tot i que estem a meitat de curs, el cert és que d’altres deixen clar que la desorganització del nou mètode educatiu els ha fet abandonar. De fet, el curs vinent hauria de ser l’últim en què la comissió que treballa per la implementació del Permsea tingués sentit, ja que el nou pla ja estarà implementat a tots els nivells. A l’únic sistema en què el pla encara no estarà del tot instaurat és al centre de Formació Professional (FP) que, segons les fonts, s’han deixat les formacions en stand by fins a nou avís. La falta d’efectius hauria incidit, també, en aquest retard que afectaria a FP.

El calendari de vacances

Un altre punt que preocupa als professors que treballen dins del Ministeri d’Educació és el calendari laboral. Fins ara, tant els docents com els treballadors ministerials gaudien de les vacances escolars. Segons detallen les fonts, els rumors que els empleats del ministeri passarien a tenir un calendari laboral ordinari –és a dir, gaudirien de les vacances d’estiu però no de les parades durant el curs com ara Nadal o Setmana Santa– estaria creant també força mala maror. Un fet que, segons diuen, reforça la necessitat defensada pel sindicat d’ensenyament de demanar que les vacances escolars estiguin establertes per llei.



Dubtes sobre els coneixements

El pla per excel·lència del ministeri també ha començat a aixecar dubtes entre els pares i els docents que exerceixen a Batxillerat. Segons exposen diverses fonts consultades, el fet de treballar per projectes i sense el mètode tradicional d’aprenentatge estaria afavorint als alumnes amb facilitats d’estudi però estaria perjudicant a aquells joves amb més dificultats acadèmiques.



Tot plegat estaria provocant que els alumnes arribessin a cursos superiors com són els de finals de l’ESO o, sobretot, a Batxillerat amb coneixements bàsics sense adquirir o amb dubtes rellevants. A més, les fonts afegeixen que la manca de coneixements bàsics aniria acompanyada d’una mala actitud per part dels joves, que no sabrien comportar-se degudament a les classes d’ensenyament post-obligatori.