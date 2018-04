El nou centre sociocultural d'Ordino es dirà L'Estudi

El nou edifici de serveis educatius i culturals que s'està construïnt a Ordino ja té nom, es dirà Centre sociocultural L’Estudi. Aquesta denominació ha estat aprovada després de dos mesos de campanya ciutadana per recollir diferents propostes. Cal recordar que aquesta acció es va posar en marxa el passat 9 de febrer i des de llavors s’han rebut 54 respostes per designar el nou equipament que s’ubicarà a les Escoles Velles, al Peu del Puiet (carrer Antoni Fiter i Rossell, número 8) i acollirà la ludoescola, la biblioteca i La Capsa, espais de creació.

Tal com informen des del comú d'Ordino, és previst que l’edifici s’inauguri abans de començar el proper curs, el 29 de setembre. La reforma ha respectat la façana exterior i ha seguit els criteris patrimonials ja que es tracta d’una construcció de granit, protegida per la legislació. Els canals que s’han utilitzat per difondre la campanya han estat el butlletí electrònic, l’aplicació mòbil i les xarxes socials.