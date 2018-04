Obertura d'una sala d'estudi nocturna a Escaldes-Engordany

El departament de Joventut d'Escaldes-Engordany torna a posar en funcionament la sala d'estudi nocturna a l'Espai Jovent, que estarà oberta del 7 al 18 de maig i del 28 de maig al 26 de juny proporcionant un espai perquè els joves puguin preparar els exàmens amb tranquil·litat. La sala s'obrirà tots els dies de dilluns a divendres, excepte caps de semana i festius, de les 20 a les 23.45 hores.

La sala d’estudi nocturna es troba a l’Espai Jovent del Prat del Roure, unes instal·lacions que durant aquestes dates s’adaptaran per tal d’oferir als joves un espai on poder estudiar tranquil·lament. D’aquesta manera, s’ofereix una àmplia sala principal amb taules i cadires suficients per poder acollir fins a 40 persones, una sala aïllada amb ordinadors amb connexió a Internet i una sala destinada a consultes.

A més a més, els usuaris també disposen d’accés lliure i gratuït a Internet gràcies a la zona wifi. Els objectius d'aquesta iniciativa són proporcionar un espai destinat a l'estudi i al treball i posar a l'abast dels usuaris unes instal·lacions on regni la tranquil·litat i se sentin còmodes per estudiar.