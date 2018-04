Reobert l’accés al Rec del Solà després d'assegurar la zona

L’accés al rec del Solà, a l’altura del col·legi Sant Ermengol, que va quedar afectat fa un mes per la caiguda d’un roc de grans dimensions, ja s’ha reobert. Durant les darreres setmanes s’hi ha fet les preceptives tasques de sanejament de la zona, tal com havia indicat un informe tècnic preliminar de seguretat, i de reconstrucció de l’àrea afectada.

Concretament, s’ha reparat el tram de la solera i el canal del rec que havia quedat malmès i també s’ha refet el mur i s’hi ha instal·lat una barana protectora. La caiguda del roc va obligar a tancar de manera provisional un tram d’uns 200 metres de llargada, en la zona compresa entre l’accés al passeig i la Font del Call. Tant la resta del circuit com dels accessos al rec del Solà han estat oberts sense cap tipus de restricció. L’estudi geològic encomanat pel ministeri d’Ordenament Territorial va determinar que calia fer el sanejament de la zona i fer caure els blocs inestables amb caràcter immediat, cosa que s’ha realitzat durant aquest període. El comú ja ha encomanat un estudi de detall, tal com recomanava l’informe tècnic, per determinar les proteccions de seguretat suplementàries a implantar en un futur.