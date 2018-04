Suspesa la venda del medicament Dalsy per un error en el prospecte

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement del desproveïment del medicament Dalsy 20 mg / ml suspensió oral, que té com a principi actiu l’ibuprofè. El motiu d’aquest desproveïment és la detecció d’un error en el prospecte de 6 lots prèviament a la seva posada al mercat. El prospecte dels medicaments té una gran importància en l'ús correcte dels mateixos, i l’error detectat consisteix en l'omissió d'una paraula, per aquest motiu s’ha procedit a bloquejar la comercialització del medicament. Segons la informació proporcionada pel titular de l’autorització de comercialització ja s'han condicionat de nou els dos primers lots i aquesta mateixa setmana es començaran a distribuir més de 143.000 unitats, per tant, es preveu que el desproveïment quedi resolt en breu. Existeixen diferents medicaments, tant espanyols com francesos, amb la mateixa composició, dosificació i presentació que el medicament Dalsy:

ALGIDRIN PEDIÁTRICO 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

BYNER 20 mg/ml SUSPENSION ORAL EFG

DOLORAC PEDIÁTRICO 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

FIEDOSIN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

IBLASIN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

IBUPIRAC 20 mg/ ml SUSPENSIÓN ORAL IBUPROFENO

ALDO-UNIÓN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG

IBUPROFENO APOTEX 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG

IBUPROFENO BENEL 20 mg/ ml SUSPENSIÓN ORAL

IBUPROFENO CODRAMOL 20 mg / ml SUSPENSIÓN ORAL EFG

IBUPROFENO FARMALID 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL. EFG

IBUPROFENO KERN PHARMA 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG

IBUPROFENO NORMON 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG

IBUPROFENO WINADOL 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL EFG

NUROFEN PEDIATRICO 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL SABOR NARANJA

PAIDOFEBRIL 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

PIREXIN 20 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

ADVILMED ENFANTS ET NOURRISSONS 20 mg/1 ml, suspension buvable en flacon

ANTARENE 20 mg/ml NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable

IBUPROFENE MYLAN 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS sans sucre, suspension buvable édulcorée au maltitol et à la saccharine sodique NUROFENPRO 20 mg/ml

ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique