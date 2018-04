Una aplicació mòbil facilitarà la ruta ideal en funció del trànsit

El Govern, els comuns i FEDA han presentat avui al matí la plataforma de mobilitat multimodal que permetrà als usuaris desplaçar-se utilitzant totes les possibilitats existents al país. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha explicat que el Govern entén la mobilitat com un element que ha de passar dels combustibles fòssils i el transport individual a una sostenibilitat baixa en carboni i transport públic. Aquesta estratègia també forma part de la signatura d’Andorra en l’acord de París i el compromís i la responsabilitat de fomentar el vehicle i la bicicleta elèctrics, així com la mobilitat pública o els carregadors elèctrics en aparcaments. La idea de FEDA és crear una plataforma que unifiqui el sistema de pagament per disposar d’aquests elements i que els usuaris la puguin utilitzar d’una manera multimodal, és a dir, que a través d’aquesta aplicació es tingui accés a tots els pilars, des del transport públic fins a l’individual o a la gestió de l’aparcament.



La plataforma, que es treurà a concurs el proper mes de maig, per adjudicar-la a l’estiu, podria estar disponible al llarg del’any que ve. «El sistema de transport multimodal ha de servir al país com un element diferenciador i de competitivitat», ha afirmat Calvó. De manera paral·lela, el mateix mes de maig també es publicarà el plec de bases per a l’adjudicació de les línies del transport públic.



Per a residents i visitants

El ministre d’Economia, Gibert Saboya, per la seva banda, ha dit que l’objectiu és oferir noves funcionalitats i serveis als diferents col·lectius, «afegint la construcció d’una ruta per part de l’usuari, tant resident com visitant». L’objectiu és aconseguir una mobilitat eficient i millorar l’experiència. Respecte als visitants, Saboya ha assenyalat que «el primer que fan quan arriben a Andorra és aparcar» i, per aquest motiu, és important posa’ls-hi fàcil per a que puguin construir la seva ruta «en funció de les activitats que facin».



Pel que fa als comuns, el ministre va assegurar que hi ha 30.000 places d’aparcament públic (sense comptar pistes d’esquí), tot i que també es vol atraure al sector privat. En la mateixa línia, el cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila, ha agrait al Govern un canvi de paradigma que permeti moure persones «en una nova etapa de mobilitat». En aquest sentit, s'ha volgut destacar la importància de no trobar diferències a l’hora de moure’s entre les diferent parròquies i que aquest pla permeti «millorar les polítiques de gestió del dia a dia». Palmitjavila ha volgut remarcar que els comuns, són «100% solidaris amb el projecte». El cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, va afegir que per a les parròquies centrals, el fet de senyalitzar on són els aparcaments i la seva disponibilitat, permetrà saber «com mobilitzar la gent» i conèixer els punts de demanda.