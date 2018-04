Genting proposa un edifici de gairebé 30.000 metres quadrats

El casino que proposa el grup Genting UK s’encabiria en una torre de 20 plantes de 27.000 metres quadrats i obriria les portes a principis del 2021. Així ho han anunciatr representants de la societat que competeix amb vuit empreses més per la llicència de joc que permetrà explotar el primer casino del país. Un projecte que preveu una data d’obertura a quasi tres anys vista resta punts al concurs que està avaluant el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ). Genting és conscient que segons els criteris del CRAJ, els terminis haurien de ser més curts, però prefereixen perdre alguns punts abans que comprometre’s a complir amb dates inassolibles.

Un altre dels senyals que mostra el compromís i la serietat del grup internacional amb la infraestructura al Principat és, segons el soci andorrà de Genting, Marc Giebels, el múscul financer de la societat candidata. Una capitalització borsària de 20.000 milions d’euros garanteix que l’empresa s’ocupi de l’equipament d’Andorra, perquè els números del casino podrien perjudicar la globalitat del grup. Giebels va ressaltar que Genting UK és el soci majoritari de la societat que concorre al concurs, amb un 70% de l’accionariat. Per tant, la multinacional no actua com un prestador que cobra pels serveis, sinó com a «inversor compromès a llarg termini».

Un complex sense places d’hotel

El casino de Genting se situaria a la zona del Clot d’Emprivat, a Escaldes-Engordany. L’edifici, tal com va definir l’arquitecte andorrà Gerard Arias, serà «modern», «del segle XXI», «permeable» i «integrat a l’entorn».

Els socis prefereixen parlar de «complex» que de «casino», pels serveis complementaris al joc que oferirà l’equipament. D’entre aquests, es troba el mercat gastronòmic, que obrirà les 24 hores i s’inspirarà en el mercat de San Miguel de Madrid o El Nacional de Barcelona, i l’spa mèdic, que oferirà teràpies antiaging i complementarà l’oferta de Caldea.

Amb el mateix objectiu d’evitar la competència amb els negocis locals ja existents, Genting prescindirà de places hoteleres, perquè entén que ja n’hi ha prous al país.

La torre disposarà de tres nivells d’aparcament, una planta destinada al mercat, tres plantes de casino, una altra que acollirà una sala multifuncional, dues plantes per a salons privés i suites especials per a jugadors d’elit internacionals, i dues per a les instal·lacions de l’spa mèdic. Totes aquestes 12 plantes es finançaran amb els 105 milions d’euros que Genting va presentar en pressupost davant del CRAJ. A banda, destinarà 35 milions més a acabar de construir la torre. Del novè al vintè pis s’hi ubicaran apartaments de luxe per a la venda.

En total, la inversió ronda els 140 milions d’euros, una xifra que situa el projecte de Genting com un dels més ambiciosos, juntament amb el de Cirsa, que també vol invertir una quantitat similar. La filial britànica pretén recaptar en impostos prop de 10 milions d’euros cada any, a través de l’arribada de 600.000 visitants cada any, 200.000 dels quals, turistes nous. En total, es contractarà un miler de persones, 600 en les fases de construcció i 400 en el casino –on hi haurà paritat entre homes i dones. Un 10% seran persones en risc d’exclusió o amb discapacitat i un 20% seran empleats de primer treball.

A més, s’ha fixat una partida per a la promoció del casino de 6,5 milions d’euros anuals, el que suposa el 40% del pressupost d’Andorra Telecom. «Seria la inversió estrangera més gran de la història d’Andorra», va comentar Stephanie Steinbrecht-Aleix, responsable de comunicació.

Steinbrecht va subratllar que el triomf del grup britànic suposaria una aliança estratègica d’Andorra amb un dels operadors més grans del món –i l’únic que mai ha estat sancionat al Regne Unit. «Tindríem un soci estratègic a Europa i potser deixaríem de ser tan dependents d’Espanya i França», va afirmar. De fet, Genting UK és l’únic operador britànic que va presentar candidatura al concurs. El nom del guanyador se sabrà, com a molt tard, al juny.