SDP reclama transparència i que s’aturi l’adhesió a l’FMI

SDP ha fet pública aquesta tarda la seva preocupació per la tramitació de l’adhesió d’Andorra a l’FMI. Segons ha explicat el seu president, Jaume Bartumeu, creuen que el Govern està «precipitant la decisió i ocultant i tergiversant dades de quantitats i de situacions». Per aquest motiu, ha demanat que es «pari el procés fins que no es faci un debat públic» on es detallin les conseqüències i inconvenients d’una eventual adhesió i la «vinculació, cada dia més evident, d’aquesta proposta precipitada amb les dificultats derivades de la intervenció de l’autoritat financera de regulació andorrana en una entitat financera del país».



Per justificar-ho, ha volgut fer un repàs al calendari recent. Ha començat pel 20 de juliol de 2015 quan va haver-hi una compareixença del ministre de Finances, Jordi Cinca, tot recordant diferents titulars publicats en la premsa en els què s’anunciava la intenció del Govern d’adherir-se a l’FMI. Bartumeu ha continuat amb la trobada de la secretària d’Estat d’Afers Econòmics Internacionals amb un responsable de l’FMI el 6 d’octubre de 2016 a Washington. Més endavant, el 25 d’octubre, ha recordat la publicació d’una nota que explicava la visita a l’FMI i la importància de formar-ne part. És en aquesta reunió on es publicava que la quota d’Andorra seria de 2,5 vegades la què paga actualment San Marino. L’any següent, el 24 d’abril de 2017, es va informar que la quota prevista seria de 167 milions de dòlars. És aquí on comença «l’engany», segons Bartumeu, ja que el Govern informa que només s’haurà de pagar el 25% en la moneda virtual de l’FMI. Des d’SDP van voler ressaltar que el 75% restant s’ha de dipositar en una entitat andorrana o en un pagaré al Fons, però que des de l’Executiu ho van ometre.



Bartumeu també ha volgut recordar que el 16 d’abril d’enguany es va dir que l’adhesió és una «garantia d’estabilitat», però «no s’explica que està condicionada per la situació actual del mercat financer».

Per altra banda, el president d’SDP ha volgut reiterar la seva defensa a l’estabilització del sector, però ha asseguretat que no acceptaran «la dissimulació d’actuacions d’enormes conseqüències per a les finances públiques i la sobirania» d’Andorra. Per acabar, Bartumeu ha dit que no volen que «s’evoqui tot el país al Fons Monetari» i que només donaran suport a «mesures serioses».