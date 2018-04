L’Aldosa Veïns decidirà demà si presenta recurs contra l’ETR

La plataforma Aldosa Veïns ha decidit ajornar fins demà la decisió sobre si recorre contra el projecte d’ETR que el Govern vol desenvolupar a la Gonarda. Així ho van acordar en la reunió que van celebrar dilluns al vespre per valorar aquesta opció després que el Govern els tombés el recurs que hi van presentar. Segons va explicar el portaveu de l’entitat, Javier Iriarte, «volem valorar bé les diferents opcions jurídiques que tenim perquè el que no volem és fer soroll innecessari. Per tant, si no trobem una via que tingui sentit, no tirarem endavant», va garantir. Així, han d’analitzar bé si només recorren contra la ubicació o si també ho fan contra tot el projecte.



La setmana passada ja van presentar diverses al·legacions al projecte que estava en exposició pública al comú.

Col·laboració

L’altra qüestió que es va tractar en la trobada de dilluns és la proposta que se’ls havia fet des del Ministeri de Medi Ambient de poder fiscalitzar les obres i intentar fer aportacions. En aquest punt sí que hi va haver acord i es durà a terme «independentment del què es decideixi quant a la via legal», va detallar Iriarte. Això no obstant, va indicar que tampoc tenen clar com es podria dur a terme aquesta participació. «Ens ho va oferir la ministra, però certament no sabem com ni quins controls exactament podrem fer», va afegir el portaveu de la plataforma veïnal, que va admetre que després de declarar el projecte d’interès nacional poca cosa poden fer per aturar-lo.



Tot i així es preparen per quan comencin les obres. «No tenim data, però suposem que no trigaran», va apuntar, ja que en la documentació a la què han pogut accedir van veure que la definició i el disseny del projecte havia de començar després de Setmana Santa, «per tant això ja ha d’estar en marxa». A més, el procés de desmunt de la zona s’ha de desenvolupar durant 4 mesos, coincidint amb la temporada d’estiu.