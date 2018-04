Perilla la participació catalana als Jocs Special Olympics

Els esportistes catalans que participin en els Jocs Special Olympics que se celebren del 4 al 7 d’octubre a La Seu d’Urgell i a Andorra hauran de pagar per participar en la competició si no aconsegueixen més patrocinis públics o privats abans de la data.

Uns 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual participaran en disciplines com bàsquet, bàdminton, hoquei interior, petanca, tennis, ciclisme, natació, gimnàstica, atletisme, tennis taula, futbol sala, handbol i un clínic de judo.

La Federació Catalana d’esports per a disminuïts psíquics (ACELL) i la de Special Olympics de Catalunya van fer saber ahir que els esportistes que participin en més d’una competició haurien de pagar 150 euros, mentre que els que només ho facin en un esport, 180. Són unes quantitats que encara no s’han definit i s’espera que al final, es puguin obtenir recursos.

D’aquesta manera, el pressupost dels Special Olympics ascendeix al milió d’euros, dels que el 80% es preveuen cobrir amb subvencions públiques. La resta, 200.000 euros, és la quantitat que faltaria perquè els esportistes hi poguessin assistir de manera gratuïta.

Segons Àlex Angosto, gerent d’ACELL, Federació catalana d’esports per a disminuïts psíquics, «les famílies dels esportistes han de participar econòmicament amb mínim esforç per donar valor a la competició». Així mateix, Special Olympics de Catalunya coincideix amb aquesta «necessitat per part de les famílies» perquè «és molt difícil que les empreses privades donin subvencions», ja que l’esdeveniment no és tan visible com ho poden ser uns Jocs Olímpics sense diversitat.

Un portaveu de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya va afirmar a EFE que «segur» que hi hauria una partida econòmica destinava a l’esdeveniment tot i l’aplicació de l’article 155. Tanmateix, encara no s’ha concretat la quantiat a l’espera de vàries reunions.

Per altra banda, Isaac Benlluch, director tècnic d’Special Olympics Andorra, es va mostrar sorprès amb la notícia i va explicar que «no saben res d’aquest fet» i va voler recordar que «els atletes andorrans no han de pagar res».