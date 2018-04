Èxit de participació en la primera competició

Un total de 103 jugadors van participar el passat dissabte 21 d’abril a la primera parada del Torneig de Golf Andbank 2018, que es va disputar al Real Club de Golf Cerdanya. Els guanyadors de la prova, consolidada a nivell nacional i internacional, van ser Francesc Gasset, en la categoria inferior amb 41 punts, Anna Franquesa, amb 37 punts en la categoria superior, i Enric Rabert Grau, en la categoria Scratch, amb 43 punts. La prova va consistir en un torneig de 18 forats en la modalitat Stableford individual.

També hi va haver premis per l’Approach, que va guanyar Carles Teule, i pel drive més llarg en les categories masculina i femenina, que van ser per a Eugeni Fabregat i Eva Vilagut, respectivament.

El torneig organitzat per Andbank consta de sis competicions en diferents localitzacions de la geografia espanyola. La primera prova va tenir lloc al Real Club de Golf Cerdanya, un clàssic en el Torneig de golf Andbank, que es troba en un marc incomparable al bell mig de la Vall de la Cerdanya. El camp es va inaugurar el 1929 i està dissenyat per Javier Arana.

El proper torneig serà el 25 de maig al Real Club de Golf el Prat, a Barcelona. El 16 de juny se celebrarà la següent prova al Leon Club de Golf, el 22 de juny serà al Club de Gol Sojuela de Logronyo, el 28 de juny, al Reial Club de Golf la Herreria de Madrid, el 14 de setembre, al Club de Golf San Sebastià de Jaizkibel i per acabar, el 28 de setembre, al Club de Golf la Galiana de València.