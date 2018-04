Andorra i Espanya, units per la literatura

Fa 25 anys, arran de l'aprovació de la Constitució, que es van iniciar de manera oficial les relacions diplomàtiques entre Espanya i Andorra. Amb motiu d'aquesta efemèride i també utilitzant les segones jornades de literatura de Sant Julià de Lòria, la parròquia acull, al llarg de tot aquest dimecres, una diada dedicada a conèixer el nexe d'unió entre ambdós països, aquesta vegada vist des del prisma de la literatura. La inauguració ha anat a càrrec del cònsol major, Josep Miquel Vila, i de l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio.



“Les relacions entre les dues societats són tant intenses que a vegades són font d'inspiració literàries i això no passa amb totes les relacions diplomàtiques que té l'Estat espanyol”, ha destacat i remarcat Montobbio, que ha remarcat que aquestes jornades no es podrien fer en altres països. L'assagista, autor, professor universitari i editor Àlex Broch, ha estat l'encarregat de dirigir la conferència inaugural, ‘A l’imaginari de l’altre: una relació literària’. Broch també ha estat l’encarregat de moderar les activitats posteriors on diversos autors que han viscut a Andorra parlaran de les vivències i emocions viscudes al Principat i que els han inspirat per dur a terme treballs literaris.



D'aquesta manera, a partir de tres quarts de dotze, el president del Cercle de les Arts i de les Lletres, Joan Burgués, i l’escriptor Antoni Morell, protagonitzaran un diàleg en què exposaran l’evolució de la literatura al país des d’una perspectiva històrica.



A la tarda, tindran lloc dues taules rodones: una sobre narrativa, amb Joan Peruga, Albert Villaró, Robert Pastor, Iñaki Rubio i David Gálvez; i una altra sobre poesia, amb Teresa Colom, Ester Fenoll, Manel Gibert i Josep Dallerès. Els autors i les autores exposaran la seva doble vivència, com es reflecteix les relacions frontereres en la creació literària.



La jornada clourà amb un espectacle teatral, fet expressament, encarregat al dramaturg i director Joan Ollé, que presentarà l’obra ‘Espanya-Andorra: notes de viatge’. Ollé ha creat la peça amb Ester Nadal, que també l’interpreta. També hi participen la soprano Jonaina Salvador i el pianista Òscar Machancoses. En la peça es lliguen diversos textos d’autors no andorrans que han parlat del Principat en la seva obra, des de Jaume Roig, al segle XV, fins a Bartra, Verdaguer, Pla o Martí Pol. L’espectacle i la cloenda tindran lloc a partir de les 19.30 hores.