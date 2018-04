Quinze places de nova creació en dos anys al cos de Policia

L'any passat el ministeri d'Interior va obrir una convocatòria per a cobrir 33 places d'agent de policia per les necessitats de plantilla del cos. Des d'aquest novembre que es troben en període de formació, i si no hi ha canvi de plans juraran el proper 15 de maig, i al juny ja s'integraran dins la plantilla. És la 53a promoció, la més nombrosa de la història, però no la darrera, ja que recentment s'ha obert una nova convocatòria de tretze places més, la qual començarà a formar-se al novembre. En total són 46 places les que s'han convocat des de l'any passat, tot i que d'aquestes, només quinze són de nova creació, és a dir, només quinze permetran ampliar la plantilla policial, formada per unes 220 persones. La resta cobriran prejubilacions, jubilacions o persones que han renunciat a seguir sent policies (per motius personals o perquè han accedit a una altra feina de l'administració), tal com ha informat el director del cos, Jordi Moreno.

Tot i tractar-se només de quinze noves places, tots els nous agents "donaran un respir i suport als grups i departaments", ha celebrat Moreno. I un cop ja treballin al 100% (el primer any després de la formació és de prova), "s'haurà de valorar" si se'n segueixen necessitant més.

Pel que fa als 33 nous agents que s'incorporaran aquest estiu, "el 99% aniran destinats a patrulles", és a dir a l'àrea de seguretat ciutadana i proximitat. El motiu, "no és que sigui on hi ha més necessitats, però si tots s'incorporen a aquesta àrea s'obre la porta al fet que d'altres policies puguin anar a d'altres àrees". Així, s'han obert places on hi ha més mancances ara mateix dins del cos: la unitat de fronteres i estrangeria (per reforçar la lluita contra l'antifrau i els controls fronterers), la unitat de seguretat viària (perquè estan augmentant el nombre de campanyes de conscienciació) i també a l'àrea de policia judicial i investigació criminal.

Per tot plegat, la policia ha convocat una trentena de concursos de mobilitat interna, una acció de les més grans que s'han fet mai en la seva història, per cobrir totes aquestes necessitats.

En qualsevol cas, la direcció de la policia el que vol fomentar és la mobilitat puntual entre àrees en cas de necessitat, per reforçar les que vagin necessitades en un cert període "en funció dels delictes". Per exemple, ara hi ha un pic important de delictes tecnològics, ha explicat Moreno, motiu pel qual "agafarem persones que ja ho coneixen per buidar i descarregar feina".