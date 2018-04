La connexió de la Quirola estarà oberta a finals de maig

Les obres de la Quirola, que estan servint per fer unes escales, una passarel·la i un ascensor que connectaran l'avinguda Príncep Benlloch i la Baixada del Molí, estan molt avançades, tal com informen des del comú d'Andorra la Vella, i és probable que a finals de maig aquesta connexió ja estigui enllestida. Precisament aquest dimarts a la nit s’han fet treballs per instal·lar una biga de grans dimensions, uns treballs que han obligat a tallar el trànsit a l’avinguda Príncep Benlloch, des de Ciutat de Valls a la Baixada del Molí, entre les nou de la nit i les set del matí. D’aquesta manera, els vehicles que venien de Santa Coloma eren desviats per la Baixada del Molí i els que procedien del centre d’Andorra la Vella, per Ciutat de Valls. És possible que aquesta nit encara s’hagi de tornar a tallar el trànsit per continuar els treballs en aquest punt.