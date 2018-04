Vall Banc signa el compromís per a la inversió responsable de les Nacions Unides

L'entitat Vall Banc ha signat els anomenats Principles for Responsible Investment (PRI en anglès) de les Nacions Unides, com a compromís de posar en pràctica un marc d’inversió responsable per complir amb els criteris de respecte ambiental, social i de bon govern corporatiu (ASG). Es tracta de sis regles bàsiques de les Nacions Unides que Vall Banc es compromet a complir i que es basen en el fet d’actuar d’acord amb el millor interès dels inversors minoristes i institucionals, dels mercats financers, de l’economia, del medi ambient i de la societat en general. Els signataris, més de 1.750 entitats de més de 50 països que representen uns 70 bilions de dòlars, contribueixen al desenvolupament d’un sistema financer global més sostenible.

Així, Vall Banc ha fet públic recentment que ofereix un fons de renda fixa mixta internacional, anomenat Return & Conscience, que compleix aquests criteris internacionals de sostenibilitat i de cura de l’entorn i, per tant, els criteris d’inversió sostenible fixats per la PRI Association i que respecten els pilars de sostenibilitat financera ASG (ambientals, socials i de bon govern corporatiu). Aquest fons compleix amb les exigències que marquen els principis signats per Vall Banc amb la PRI Association que repercuteixen en entitats socials andorranes.

Els Principis d’inversió responsable fan esment, entre d'altres, a la incorporació de qüestions ASG en l'anàlisi d'inversions i en els processos de presa de decisions i ser propietaris actius i incorporar temes en matèria d'ASG en les seves polítiques i pràctiques de la propietat.

Recentment, Vall Banc ha obert una nova línia d’especialització en la seva oferta de serveis: la rendibilitat sostenible, amb l'objectiu de convertir-se en un referent en aquest àmbit. Ho ha fet amb el llançament d’un nou producte d’inversió sostenible anomenat Return&Conscience. El fons de renta fixa mixta internacional està dirigit a un inversor de perfil conservador que segueix i observa les tendències internacionals de sostenibilitat i cura de l’entorn.