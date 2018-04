El gran cabal del riu obliga a aturar les obres del ràfting

“Arreglar el riu segueix formant part del nostre ideari, no hem pas canviat d'opinió, ens agrada el riu, ens hi volem divertir i aquest any hi continuarem treballant com hem fet fins ara”. Amb aquestes paraules ha contestat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, al ser preguntat per com està actualment el projecte del ràfting i quin calendari té previst el comú per a la seva posada en marxa. Vila ha assegurat que a causa del gran cabal, fruit del desgel, actualment no es poden dur a terme feines al voltant del riu, sense desvetllar si el projecte continua en endavant.



El conseller de Cultura, Josep Roig, ha donat suport a l'argument del cònsol i ha apuntat que “màquines treballant al riu no en podem posar a causa del gran cabal”, però ha apuntat que espera veure el projecte acabat “aviat”. Roig ha afegit que la intenció es seguir amb el projecte del ràfting i que la iniciativa continua endavant perquè “el cònsol de la parròquia no s'ha manifestat en el sentit contrari i només li correspon a ell dir si el projecte s'ha d'aturar”. Tots dos representants de l'administració han insistit a remarcar que les feines de neteja i adequació del riu que s'han fet fins ara són positives i que s'haurien hagut de fer abans.



Tot i això, el mandatari comunal no ha afirmat ni desmentit que el projecte estigui descartat i ha insistit que la idea de la corporació és netejar i obrir la parròquia al riu, com s'ha fet fins ara. El cònsol ha afegit que actualment s'està treballant en un projecte d'un passeig pel costat del riu fins a la frontera, una proposta que, segons Vila, portaven al programa electoral. “Al nostre programa ja hi figurava que donar la cara al riu era la clau, ja sigui amb diversió, passejant o pescant”, ha deixat anar. “Si després de netejar el riu es pot impulsar un projecte de diversió també ho farem, és clar que sí”.



Coincidint amb aquestes paraules, aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) recull dues adjudicacions del comú relacionades amb el ràfting. Per una banda, la posada en marxa de la segona fase del condicionament del local situat a l'avinguda Rocafort número 26 on està previst situar-hi la caseta per guardar-hi les barques del ràfting, per un pressupost de 70.000 euros. L'altra adjudicació va lligada a la segona fase de remodelació de l'edifici de l'antiga benzinera a l'avinguda Verge de Canòlich per un pressupost de 140.000 euros, local on està previst promocionar el ràfting i Naturlàndia.