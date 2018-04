Obertura del termini per presentar treballs per al premi Carlemany

L’àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Govern ha fet públiques les bases del premi Carlemany per al foment de la lectura 2018. La dotació del premi és de 8.500 euros aportats pel Govern i el Grup 62, a més a més, es preveu que la publicació de l’obra guanyadora es faci de forma continuada per part de Columna Edicions. Les novel·les aspirants s’han de presentar abans del 15 de juny del 2018 a Columna Edicions, (avinguda Diagonal 662-664. 08034 Barcelona), o per correu electrònic en un arxiu word o pdf ([email protected]). S’hi poden presentar les obres d’una extensió mínima de 120 fulls DIN A-4, (2.100 caràcters per full), per una sola cara i enquadernats.