Suplement de crèdit de 400.000 euros per construir l’accés al nou pàrquing de Soldeu

El ple del Comú de Canillo va aprovar ahir un suplement de crèdit de 400.000 euros per construir un vial d’accés des de la carretera general al nou aparcament que de Soldeu, un projecte lligat a la plataforma de la pista d’esquí. El cònsol va indicar que les obres del pàrquing potser van una mica endarrerides, però considera que «tenim marge» si no està a punt quan comenci la temporada.



En la mateixa sessió es va aprovar un segon suplement de crèdit per un import de 25.000 euros i que ha de servir per pagar la contractació d’una empresa de recursos humans.



D’altra banda, també es va donar llum verda a l’adjudicació de la construcció d’una caseta de fusta al Roc del Quer que ha de servir com a punt d’informació turística, a més de la instal·lació d’uns lavabos a la mateixa zona. Tot plegat tindrà un cost de 116.000 euros i la idea de la corporació és que el projecte estigui enllestit en dos mesos, «just abans que arribi l’afluència forta de públic».



Tal com va explicar el cònsol major, Josep Mandicó, aquesta idea ja es va plantejar l’any passat veient el gran nombre de persones que passen per l’espai cada estiu. A més, es vol que la caseta també pugui oferir servei d’snack bar.



En la roda de premsa posterior a la sessió, Mandicó va indicar que per ara no s’han previst mesures de seguretat extraordinàries a l’espai per evitar actes incívics. En aquest sentit va admetre que no poden fer vigilància les 24 hores del dia. «El que sí fem és un control cada dia de tancament i obertura de les portes que hi ha. A partir d’aquí si haguéssim de fer unes tanques per impedir l’accés, seria molt complicat», va admetre, afegint que «intentem senyalitzar que queda prohibit accedir quan està tancat, però bé, contra l’incivisme de la gent i la perillositat que pot comportar és complicat que puguem fer-hi quelcom. Hi ha molts punts d’accessos per tancar-ho tot».



Per últim, es van aprovar dos convenis amb Andorra Telecom i FEDA, respectivament, per tal que les dues companyies puguin dur a terme treballs de millora de les instal·lacions o construcció de noves galeries de serveis. Els treballs es faran aprofitant les obres que el comú fa al carrer del Regí a Soldeu, l’embelliment del nucli antic també de Soldeu així com l’embelliment del nucli antic de Canillo.