Morató, la promesa andorrana que porta el futbol a les venes

L’andorrana Tere Morató ha guanyat la lliga amb el segon equip femení de l’FC Barcelona. L’equip, format per un conjunt de talents i promeses, va guanyar al Sant Gabriel a la darrera jornada de la competició i van alçar-se amb el seu tercer títol consecutiu, el segon per Morató. El conjunt va aconseguir una brutal ratxa de vuit victòries consecutives que els va permetre guanyar la competició amb dos punts més que el Seagull. L’equip blaugrana va aconseguir 20 victòries, tres empats i només tres derrotes i 87 gols a favor i 17 en contra durant la temporada. En el darrer partit de diumenge passat a la Ciutat Joan Gamper, Morató va marcar precisament al reprendre el matx mentre que Carla Armengol va sentenciar el duel en els darrers minuts de joc. Tot i aquesta victòria, el Seagull serà qui disputi el play-off per ascendir a la Lliga Iberdrola, ja que el FC Barcelona ja compta amb un equip a la màxima categoria. Jordi Ventura és qui dirigeix aquest conjunt on no hi ha cap jugadora per sobre dels 19 anys.

Un títol molt important

«Estic molt contenta perquè l’any passat no vaig poder jugar i aquest era un títol molt important, no teníem marge d’error i havíem d’estar guanyant tota la temporada. Després de la lesió que vaig patir, m’he trobat com si res i he pogut jugar com una més», explica l’andorrana. «Era una temporada molt important perquè vam començar amb jugadores noves i la situació era complicada, però al final he pogut anar creixent», comenta.

De cara al futur, Morató espera «arribar a la màxima categoria» perquè «seria un gran objectiu». Tanmateix, la davantera no ha pensat què vol fer, no es planteja el futur i aposta per anar «any a any» i que les coses surtin també com aquesta temporada, en la que «he après molt i on puc seguir aprenent». Així i tot, considera que debutar amb el primer equip «és complicat perquè hi ha molt nivell, però mai se sap». «Em faria molta il·lusió, és un dels objectius que té un jugador del Barça o de qualsevol equip, però si no s’hi pot arribar, hi haurà altres opcions», revela. «Just hem acabat aquesta setmana, s’han de parlar les coses i no hem mirat altres opcions perquè el meu objectiu és esperar a l’any que i valorar què fer», destaca.

Des de l’escola

La jugadora andorrana va fer els seus primers xuts al Col·legi Sant Ermengol d’Andorra la Vella, amb quatre anys. Va ser on va descobrir el seu amor per aquest esport. Amb els seus companys, al pati, o a les tardes, mentre esperava que la vinguessin a recollir, va començar a veure que aquest era el seu futur, el seu amor, la seva passió: «Aquest esport em va meravellar, m’agrada des de sempre». Després va començar a jugar en un equip mixt amb el CE Principat, a futbol 11, i quan ja no va poder compartir equip, va anar a l’ENFAF, conjunt amb el qual va fer el salt. Fa dos anys va fitxar per l’FC Barcelona. Ara, és la gran promesa del futbol femení andorrà.

En aquest context, Morató destaca que «el futbol de base al Principat està creixent» i que «Andorra ha assumit que és clau fer-lo créixer». D’aquesta manera, ara compagina l’esport d’elit amb el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. «Si al final fas el que tu vols, no tens excusa, si t’organitzes tens temps per tot», manifesta.

Emblema de la selecció

Tot i que la selecció absoluta femenina no ha pogut jugar encara a Andorra i no s’ha pogut presentar de manera oficial

–encara que les intencions hi són–, Morató serà un emblema de l’equip en els pròxims partits i el 2019, quan hi hagi competició oficial, donarà molta guerra. «De moment no tenim cap partit internacional, tenim contactes i tenim intenció de debutar al Principat perquè tot el que hem fet ha estat a fora», explica Julio Ferreros, responsable del femení de la Federació Andorrana de Futbol.