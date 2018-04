Albicy no parla de futur però somia amb l’Eurolliga

Encara que el base francès del MoraBanc Andorra, Andrew Albicy, considera que és «massa d’hora per parlar de futur», sí que manifesta que el seu somni és «jugar l’Eurolliga o, si les coses surten bé, a l’NBA». Tanmateix, encara té contracte amb el MoraBanc i afirma que està «molt bé al club i a la ciutat». En aquest sentit, deixa el seu futur obert de cara a l’estiu. «Ja veurem què passa», comenta. De cara al futur immediat, el matx contra el MonBus Obradoiro serà «molt important» perquè «juguem a casa i, si volem marcar una diferència respecte als nostres rivals directes, l’hem de guanyar de totes les maneres». Guanyar aquest diumenge podria suposar escalar posicions a la Lliga Endesa i faria esvair els mals records.

Ara per ara, el jugador està «centrat a jugar els play-offs» i en «jugar i anar el més lluny possible». Ara mateix, «no sé què pot passar ni si hi ha equips interessants en mi, el que vull en aquest moment és seguir competint», destaca. En aquest sentit, el base també creu que pot millorar: «Sempre hi ha petits errors que es poden arreglar, sempre estic treballant amb tots els entrenadors i crec que ho puc fer millor, m’he de centrar en la direcció que estem marcant».

En aquest sentit, Albicy es troba en un dels moments més bons i en una forma excel·lent. «En atac no acabem de tenir dificultats per fer cistelles», explica. «Això passa perquè cadascú coneix el seu rol, però la clau està en la nostra intensitat defensiva. Aquest fet va marcar la diferència en un partit com el que vam jugar el contra RETAbet Bilbao, quan vam endurir la nostra defensa, vam aconseguir una victòria important», afegeix. «El que volem són cinc victòries, arribar el més lluny possible, així jugaríem els play-offs, però això depèn dels altres equips, i això no se sap fins al final», sentencia.

Fernández, un bon actor

Albicy considera que el seu company d’equip «pot fer una pel·lícula». Aquesta broma sorgeix després de l’acció de màrqueting que va fer el club a través de les xarxes socials en què el base espanyol va «trucar» als play-offs per confirmar-hi «l’assistència del club». «Anirem dotze jugadors, però al poc que ens enrotllem, anirem un país sencer, que aquí som molt bèsties. Ens quedarem el que faci falta, ens va bé a tots», diu Fernández a la trucada. Això sí, abans de penjar, va demanar «el telèfon de l’Eurolliga».