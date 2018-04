Els jugadors de l’FC Lusitans aniran demà a cobrar

Els jugadors de l’FC Lusitans cobraran demà divendres i s’esvairan temporalment els dubtes econòmics. La directiva va ser clara i ara no hi ha marxa enrere. «Ho van assegurar i serà aquest divendres quan els jugadors passin per la seu del club a cobrar», explica Iván Perinaez, jugador i segon capità de l’equip.

Malgrat que els problemes de fora del camp semblen esvair-se –tot i que fins que no s’hagi cobrat no es pot confirmar res–, ara l’equip s’enfronta a una falta d’efectius dins del camp i es podria repetir la imatge de diumenge passat quan només hi havia un jugador a la banqueta. Aquest fet dificultaria encara més l’accés a Europa.

«S’ha ajuntat tot», lamenta l’entrenador de l’equip Emiliano González. «Quan no és una cosa, és l’altra», afegeix. D’aquesta manera, «amb un sol canvi i segons com juguin, ens pot passar com en el darrer partit que van pressionar i ens van marcar dos gols en dos minuts». Així mateix, Perinaez també és clar: «Hem estat curts tota la temporada i ara estem com estem».

En aquest context, si el conjunt vol mantenir les esperances per anar a Europa, fet que també serviria per solucionar part dels problemes econòmics del club, està obligat a guanyar contra el líder de la competició, el Vallbanc FC Santa Coloma. L’objectiu sembla complicat però en paraules de l’entrenador «hem arribat a on hem arribat i hem d’aguantar». D’aquesta manera, esperen mantenir-se forts i units davant la tormenta.