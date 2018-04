Jordi Cinca: «No tenim un problema imminent a la CASS»

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va assegurar ahir, després del Consell de Ministres, que la liquiditat i solvència dels fons de pensió de la CASS «encara tenen capacitat de créixer». «No tenim un problema imminent», va respondre l’endemà de saber algunes de les propostes que planteja la CASS per evitar l’esgotament del fons.



Una de les mesures que van cridar l’atenció és la que vol reduir les pensions que es trobin per sobre del salari mínim. Així, si algú cobra entre 1.000 i 2.000 euros, se li abaixaria en un 30% la part que superi el salari mínim, fixat en 1.017 euros actualment. Cinca va evitar valorar les mesures del consell d’administració de la parapública al·legant que el Consell de Ministres d’ahir a la tarda no havia entrat a discutir la matèria.



«Els números de la CASS mostren que la seva situació és molt millor de la que tenen altres sistemes de seguretat social en països molt propers al nostre», va afirmar el titular de la cartera de Finances. «Els números són constatables», va afegir, fent referència al superàvit del fons.



Tot i així, Cinca va admetre que «l’evolució és inequívoca». Va dir que no sabria concretar d’aquí a quant de temps, però va preveure un esgotament dels fons de les pensions en un futur. «Per això ens hem d’anticipar», va apuntar. Les mesures que es facin per evitar aquest esgotament requeriran de molt debat previ entre els grups parlamentaris, segons el que va dir Cinca, que va dirque alguna mesura urgent potser sí que es podria aprovar al projecte de llei del pressupost del 2019.