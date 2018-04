Cardelús visita el Ricardo Tormo

El Campionat Europeu de Moto2 passa aquest cap de setmana pel circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana on Xavi Cardelús competirà amb l’objectiu de mantenir el bon nivell mostrat a la cita inicial del circuit portuguès d’Estoril. Avui i demà se celebraran dues jornades d’entrenaments lliures amb tres sessions de 40 minuts dijous i altres dues divendres. Els entrenaments classificatoris es disputaran a partir de les 12.50 i de les 17.30 de dissabte. La cursa està programada per a les 13.00 de diumenge.

«A València sempre m’he trobat a gust i és un circuit que m’agrada força tot i que a hores d’ara de la meva trajectòria esportiva, el traçat importa poc perquè cal ser competitiu a tot arreu», explica el pilot.

«A la primera cursa, vaig fer un important pas endavant i em vaig situar al grup dels favorits liderant fins i tot la segona cursa. L’objectiu de cara al pròxim cap de setmana no és cap altre que el de mantenir el mateix nivell, cosa que no serà fàcil perquè la categoria està molt competida», manifesta. Malgrat les bones sensacions de Portugal, «l’eufòria s’ha de deixar a casa i començar el cap de setmana treballant de valent des del primer entrenament com si comencéssim de zero. S’ha d’anar amb els deures ben fets perquè una setmana després disputaré el meu primer Gran Premi del Campionat del Món i vull arribar a aquesta estrena el més fort possible», explica.