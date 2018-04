La valoració dels clients dels pisos turístics s’aplaça

La valoració en línia dels clients dels apartaments turístics es tindrà en compte més tard del que es va preveure quan es va presentar la Llei general de l’allotjament turístic, aprovada el juliol de l’any passat. Tal com va anunciar ahir el ministre de Turisme, Francesc Camp, la classificació per estrelles dels pisos d’ús turístics utilitzarà la reputació en línia un any després que es posi en marxa el nou reglament perquè, de moment, «la base de dades és poc fiable», segons va comentar el ministre.



Els criteris que es valoraran seran les instal·lacions, els equipaments, els serveis i les capacitats dels habitatges d’ús turístics, a més de la disposició de places d’aparcament i de wifi, entre d’altres. Així ho estableix un dels dos reglaments que es van aprovar ahir al Consell de Ministres. Són els dos primers que tiren endavant després que s’aprovés la llei. Segons Camp, la resta s’aprovaran en els propers tres mesos. «Ajudaran a millorar el coneixement del sector i a tenir el primer registre d’habitatges turístics».



El document estableix les condicions que ha d’assolir un apartament d’ús turístic per gaudir d’aquesta condició. Una de les mesures que més va destacar el ministre és el del número de registre que identificarà tots els habitatges d’aquest tipus. El número d’identificació s’haurà de sol·licitar a través del servei de tràmits de la parròquia on s’ubiqui l’apartament. «El número de registre permetrà fer el seguiment dels habitatges d’ús turístic i combatre els allotjaments il·legals que poden trobar a les xarxes d’Internet», va apuntar Camp. A través d’aquest número de registre es podran saber dades de l’allotjament com ara la identificació del propietari. També permetrà saber si és el propietari el que explota l’habitatge o si ho fa una empresa gestora.



A més, el text considera que un habitatge d’ús turístic ha de tenir una superfície mínima de 24 metres quadrats, amb vuit metres quadrats per persona i un lavabo per un màxim de sis persones.