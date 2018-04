Acció Feminista exigeix mesures que realment afavoreixin la conciliació familiar

El nou codi de relacions laborals que proposa DA «no va en la línia d’assolir la igualtat de gènere», va lamentar ahir el recent creat col·lectiu d’Acció Feminista a través d’un comunicat. Aprofitant que el període per presentar esmenes al projecte de llei acaba aquest divendres, l’associació va demanar als grups polítics «que repensin el codi i que tinguin en compte mesures que realment afavoreixin la conciliació familiar i laboral de les dones i els homes i que permetin avançar a favor de la igualtat laboral». Tot i així, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va especificar durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que «el codi ja suposa avenços molt significatius en el camp dels drets socials i per a la conciliació».

Drets essencials

Des d’Acció Feminista, van concretar les mesures que volen incorporar al nou codi i, amb l’objectiu de poder garantir la conciliació laboral i familiar, reivindiquen «una reducció de jornada en cas de filles i/o fills menors de dotze anys o de tenir cura d’una persona amb discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda».

El col·lectiu feminista considera que el projecte de llei no garanteix l’assoliment de la igualtat de gènere

En aquestes situacions, consideren que la reducció de la jornada ha d’anar lligada a la disminució proporcional del salari, però suggereixen que sigui «almenys d’entre un vuitè i un màxim de la meitat de la seva durada». El ministre Espot va apuntar que els demòcrates «no havien contemplat aquesta reducció de jornada», però va assegurar que «es valorarà» la seva incorporació «si [el col·lectiu] la trasllada al grup parlamentari de DA, ja que s’ha d’estudiar bé l’impacte econòmic associat».

Més mesures

La comissió de laboral d’Acció Feminista ha estat estudiant a fons el projecte de llei que ha de canviar el codi de relacions laborals i, per això, va reclamar moltes altres mesures. En referència als permisos de baixa de maternitat i paternitat, demanen que siguin de sis mesos de durada i d’obligat compliment. I per tal que la cura dels infants sigui una tasca compartida i no repercuteixi negativament en la projecció professional de les dones, volen que «s’obligui les empreses a facilitar el servei d’escola bressol en defecte del servei públic, que es potenciï el treball a distància, que es flexibilitzin els horaris laborals, que s’aposti per la transparència en la graella salarial, que la selecció de personal no sigui discriminatòria, o que s’implementin pacs d’igualtat i de paritat de càrrecs directius a les empreses a partir d’un cert nombre d’empleats.