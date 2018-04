Primer pas per recuperar els diners de les preferents de BPA

Una sentència de la secció civil del Tribunal de Batlles obre una escletxa judicial als clients que tenien preferents a BPA i que volen reclamar la pèrdua de valor que van patir i, en conseqüència, els diners invertits. La sentència dona la raó a un dels clients que havia portat el cas a la justícia en considerar que la repercussió de la compra no va ser comprovada fins el 24 d’abril del 2016, amb la resolució que deixava les preferents en valor zero –de manera que els clients perdien tot el que havien invertit, decisió per la qual també hi ha un procés judicial obert encara sense resoldre–.

La Batllia entén que la repercussió de la compra de les preferents no es va comprovar fins l’abril del 2016

Per aquest motiu, la Batllia argumenta que és a partir d’aquesta data que s’inicia un període de tres anys per fer una reclamació de les pèrdues. És a dir, que els clients que ho vulguin tenen temps fins l’abril del 2019 per interposar una demanda i disposen encara, per tant, d’un any per dur a terme l’acció judicial. Fonts de la plataforma d’afectats de BPA van indicar que la sentència, de ser ferma, comportaria la nul·litat de la compra preferent i, per tant, recuperarien la totalitat de la inversió. Amb tot, cal dir que es tracta d’una sentència de primera instància i que, per tant, no es ferma i està subjecte a un possible recurs.

Falta d’informació

La resolució s’argumenta per la falta d’informació de l’entitat pont –que neix després de la resolució de BPA–als clients. En considerar que els usuaris no han de perquè tenir coneixements financers, s’entén que el banc els havia d’informar correctament. Amb la falta d’aquesta informació s’entén que es va produir un consentiment des del desconeixement, per la qual cosa la justícia declara nul el contracte i obliga a retornar els diners invertits.

Per tant, la gent que pugui acreditar que no tenia coneixements sobre el sistema financer podrà reclamar els diners fins l’abril de l’any vinent, a l’espera, això sí, dels possibles recursos que es puguin interposar i de la seva resolució.