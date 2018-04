Educació afirma que les baixes del Permsea són per «motius personals»

El Ministeri d’Educació va admetre ahir que tres tècnics que treballaven per a la implementació del Permsea (Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà) han demanat deixar aquesta tasca i retornar a la seva plaça de docent, tal com va avançar el PERIÒDIC. Amb tot, la directora del Departament d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, va deixar clar que no tenen constància que les baixes siguin per la pressió laboral a la qual estan sotmesos, com diverses fonts van assegurar a aquest rotatiu, sinó que ho han fet per «motius estrictament personals i no vinculades directament amb el projecte». En aquest sentit, Pagès va explicar que en aquest moment del curs és normal que hi hagi mobilitat, ja que és al maig quan els professors indiquen què faran el curs vinent.

Dels tres tècnics que han renunciat a la plaça, un d’ells era eventual i va decidir marxar perquè va trobar un lloc amb plaça fixa, segons la també coordinadora del Permsea. Els altres dos seguiran treballant al ministeri fins a final de curs i tornaran a la seva antiga plaça el curs vinent. Arran de la notícia, Pagès es va posar en contacte amb els tècnics per tal d’esclarir si hi havia algun problema i, segons va indicar, tots ho van negar. En tot cas, va afirmar que tots tres seran substituïts el curs que ve.

El mateix nivell acadèmic

Pel que fa a les crítiques d’alguns pares i docents que afirmaven que els alumnes que estudiaven amb el Permsea no havien assolit les competències bàsiques, Pagès va remarcar que «no hem detectat una davallada del nivell dels alumnes ni ens han arribat queixes concretes». Amb tot, la directora educativa va informar que en algunes assignatures ha calgut «reforç» però que es tracta d’una demanda recorrent quan els alumnes passen d’un nivell d’ensenyança a un altre perquè els mestres també canvien i volen saber els coneixements que han adquirit els joves prèviament.

En tot cas, però, va apuntar que «els canvis sempre provoquen incertesa» i que, per tant, «és normal que hi hagi preocupació». En aquesta línia també va afegir que la reforma és molt nova i que requerirà d’un «seguiment i control» per avaluar-ne la implementació als diferents nivells educatius.

Per tal de dur a terme aquest seguiment, a partir de l’any vinent, quan el Permsea ja s’aplicarà a tots els nivells educatius, els tècnics estaran desplaçats a cada centre en comptes de treballar des del minsiteri. L’objectiu és que els problemes pràctics que vagin sortint a mesura que s’implanta el nou projecte es puguin solucionar in situ. Tot plegat ha de servir per fer «una transició dolça cap als centres» i que les escoles «recuperin el marge de decisió per acabar d’adaptar el Permsea».

A l’espera de Formació Professional

Pel que fa a la implementació del Permsea a Formació Professional, Pagès va admetre que en aquest cas es treballa «amb un altre calendari» i que s’està començant a treballar en dues de les cinc branques que té. La idea és també anar introduint l’essència del Permsea amb altres projectes com ara el Tàndem. Així, es vol donar al Tàndem un espai horari consolidat dins de les hores lectives i fer altres «petites accions» com ara donar més temps a les tutories.

El ministeri obre una convocatòria per cobrir 13 places de mestres i professors

El Ministeri d’Educació ha obert una convocatòria pública per a cobrir 13 places de mestres i professors, després que es vagin quedar vacants en el concurs interndel passat gener. Aquesta demanda respon a les accions que s’estan duent a terme des del ministeri per reduir el nombre d’eventuals als centres d’ensenyament i ampliar el de la plantilla indefinida. Una acció que es va iniciar el 2016 i que té com a objectiu que només el 15% del total del cos sigui de caràcter eventual. Concretament, els llocs de treball que surten a la convocatòria corresponen als nivells dels grups funcionals C1 per als mestres (retribució anual bruta de 23.892,18 € distribuïda en 13 pagues) i B4 (retribució anual bruta de 26.816,27 € distribuïda en 13 pagues) per als professors del sistema de classificació del Cos especial d’ensenyament.

Si amb aquesta segona convocatòria no es poguessin cobrir les places, se’n faria una tercera oberta també a professionals d’altres nacionalitats més enllà de l’andorrana.

El PS vol més compromís amb el català a les universitats

El PS ha presentat dues esmenes al projecte de llei de l’ensenyament superior amb la voluntat que hi hagi més compromís amb el català i la cultura d’Andorra a les universitats i altres centres Des de la formació també es defensa mantenir que totes les universitats, siguin públiques o privades, hagin de ser aprovades per llei, situació que per a les segones canvia el text legislatiu. El socialdemòcrata Pere López defensa les esmenes perquè vol una fórmula «més garantista» per qui pugui engegar un projecte i per preservar la llengua i la cultura del país.