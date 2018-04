Espot lloa la legislació andorrana en seguretat laboral

Aquest dissabte és el Dia mundial de la seguretat i salut en el treball, efemèride que el comú d'Andorra la Vella, amb la col·laboració del Govern, ha aprofitat per celebrar una taula rodona i tractar en quin punt es troba el país en aquesta matèria. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha refermat que Andorra té una legislació, aprovada el 2008, ben desplegada per lluitar contra "la xacra dels accidents laborals". De fet, ha assegurat que els estàndars del país en prevenció de seguretat i salut en el treball són "perfectament equiparables als dels països més avançats del món". Pel que fa a l'augment d'accidents laborals dels darrers anys, el ministre ho ha justificat per l'augment de l'actitivat econòmica, sobretot al sector de la construcció. En canvi, el comú d'Andorra la Vella està vivint una disminució dels accidents per part dels seus treballadors, concretament a la meitat en dos anys, a causa dels esforços fets i d'una inversió anual de prop de 150.000 euros, ha assenyalat la cònsol major, Conxita Marsol.