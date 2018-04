Campanya del Govern per recordar la gratuïtat del certificat electrònic

El Govern llançarà aquesta mateixa setmana una campanya per recordar als ciutadans que al llarg d’aquest any poden obtenir de manera gratuïta els certificat electrònic, el document que permet fer diferents tràmits de manera segura. De manera paral·lela, es treballa per ampliar la xarxa d’entitats i empreses en les quals és possible fer tràmits de manera digital. Així, el secretari general del Govern, Jordi Casadevall, ha explicat que es treballa amb tots els comuns, la CASS i altres empreses, després que Andorra Telecom, FEDA, el comú de Canillo i Crèdit Andorrà ja permetin als ciutadans fer diferents tràmits amb aquest certificat digital a través de les seves pàgines d’Internet. De manera paral·lela, l’executiu treballa per ampliar els tràmits que es poden fer amb aquest certificat i així, al juliol es podrà reservar el nom comercial i a l’octubre l’obertura de comerç.