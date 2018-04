Autobús habilitat per a la diada de Sant Jaume dels Cortals

Una aplicació per a totes les possibilitats existents al país

El comú d’Encamp posa a disposició dels ciutadans un autobús que sortirà a les 11.15 hores des de la parada dels Arínsols per poder anar a celebrar la diada a Sant Jaume dels Cortals, la capella que es troba a més alçada d’Encamp, el proper 1 de maig. La celebració començarà amb una missa solemne a les dotze del migdia. Els actes previstos continuaran amb un aperitiu i una audició i una ballada de sardanes. A més, la Comissió de festes d’Encamp, per completar la jornada, organitza una paellada popular a partir de les 13.30 hores a l’Alberg de la Baronia al preu de cinc euros el plat.

Per El Periòdic

