Més de 400 estudiants de batxillerat participen a la Diada Universitària

Més de 400 estudiants de primer de batxillerat o equivalent dels tres sistemes educatius han participat aquest dijous en la XIV Diada Universitària, una jornada de portes obertes que ha permès als joves conèixer l'oferta formativa i les instal·lacions de l'UdA. L'acte ha comptat, un any més, amb un espectacle de monòlegs científics a càrrec de la companyia 'The Big Van Theory' i un dinar popular a la plaça de la Germandat amb arròs i fideuà. Els alumnes també han tingut a disposició diversos punts d’informació de la universitat, i han pogut participar en algun dels tallers programats a les aules. L'objectiu d'aquesta diada és donar a conèixer la universitat per tal que els estudiants tinguin elements per decidir on volen cursar els estudis d'ensenyament superior.