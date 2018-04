'La Corte del Faraón' tanca la tercera temporada d'òpera

Una barreja de sarsuela, revista, opereta i vodevil que transcorre a Egipte són els ingredients que defineixen 'La Corte del Faraón', l'últim plat que Andorra Lírica i el comú de Sant Julià de Lòria proposen per tancar la tercera temporada d'òpera. Situats a la cort del faraó, la trama de l'espectacle posarà contra les cordes l'esclau de la dona del general Putifar, que es nega a mantenir relacions amb ella. Lota, la dona del general, se sentirà traïda i acusarà l'esclau, Casto José, davant de la reina d'haver abusat d'ella. La reina, que també se sent atreta per l'esclau, intentarà aprofitar-se de la situació per aconseguir conquistar Casto José. Per sortir de l'embolic, l'esclau buscarà l'ajuda del faraó. “Una obra molt divertida i que pot ser una bona manera d'entrar al món de la lírica”, ha ressaltat la directora general i protagonista, Jonaina Salvador.



L'espectacle comptarà novament amb la participació de part dels representants del nou Cor d'Òpera d'Andorra i també amb artistes del país i professionals del món de la lírica. Salvador estarà acompanyada per l'actor i tenor còmic, Joel Pla, que viurà la seva primera experiència amb aquest registre sobre l'escenari. “És molt excitant i arran de les classes de cant, on hem treballat molt la tècnica em sentiré molt còmode en tots els registres”, ha explicat Pla. L'espectacle té un registre més pròxim al teatre i a la comèdia per això s'ha decidit comptar amb professionals del món teatral. Salvador ha ressaltat que “les veus són adequades al gènere i és necessita més un actor que un cantant”.



'La Corte del Faraón' també comptarà amb la participació de Ximena Agurto, Xavier Fernández o Eva Sauret, i amb els professionals d'Andorra Guillem Forné o Francisco Amat. “Generar espais que serveixen per generar coneixement i posar en valor els artistes del país que cada vegada són més i tenen més projecció”, ha apuntat el conseller de Cultura, Josep Roig. L'espectacle s'interpretarà el proper 12 i 13 de maig, a dos quarts de nou el dissabte i a les sis el diumenge a l'Auditori Claror de la parròquia laurediana.



'Tutto Motzzart' i 'L'elisir d'amore', les altres dues obres que han completat la temporada, han aplegat prop de 1.500 persones al llarg de les quatre actuacions que s'han fet, dos per espectacle.